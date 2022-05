Escola de Gastronomia de Taboão forma turmas com um Show de Talentos culinários

Por Samara Matos, na redação

Com o término de mais um módulo neste semestre , a Escola Municipal de Gastronomia mostrou que tem como missão, preparar seus alunos para que sejam profissionais de excelência no mercado de trabalho. E para finalizar os cursos, a escola promoveu o Show de Talentos, que é a atividade final para que os alunos mostrem o aprendizado das aulas.

Nesta quarta-feira (3), O Taboão em Foco juntamente com outros veículos da região foi convidado para formar a banca de jurados. Os pratos da noite era dos alunos do curso de Cozinha Regional Internacional. Participaram da banca também o secretário Wanderley Bressan (Desenvolvimento Econômico) e o professor do curso Braulio da Silva.

Divididos em quatro grupos, a turma da noite apresentou culinária Portuguesa, brasileira, italiana e espanhola. Entre os itens que a banca avaliou, por exemplo, foram o sabor, criatividade da receita e desempenho na execução do prato.

Os pratos da noite estavam surpreendentemente saborosos e bem equilibrados, cada prato emanava a dedicação e paixão dos alunos pela culinária. Os trabalhos estavam em alto nível, com ingredientes de extrema qualidade. Lembrando, que todos os ingredientes para as receitas dos alunos são fornecidos pela prefeitura de Taboão da Serra.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, explicou o processo para de aprendizado do curso

“Esse momento do Show de Talentos você pode ver a obra feita o resultado de meses de aula. O processo de construção dos alunos, o processo de aprendizado, do contato com a cozinha, o reconhecimento da cozinha e do respeito com os alimentos. Muitos alunos tem contato com os alimentos aqui pela primeira vez na vida, muitos deles, nunca manusearam um salmão ou limparam um camarão”, disse

“Esse é um curso que tem o respeito pelo alimento, prezamos por um alimento de qualidade que são oferecidos gratuitamente pela prefeitura para garantir que os alunos da escola de gastronomia de Taboão da Serra estejam prontos para ocupar qualquer cozinha de restaurante do Estado de São Paulo, do Brasil e do Mundo. O curso hoje tem uma rotatividade. Em junho está previsto nossa formatura desse modulo, e já teremos as inscrições abertas para as novas turmas”. completou Bressan

Os munícipes interessados em se inscrever em turmas futuras devem ser maiores de 18 anos, e procurar a Escola ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentando cópias do RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome. A Escola oferece cursos gratuitos nas áreas de Eventos, Bares e Restaurantes, Hotelaria, Gastronomia e Línguas Estrangeiras. Para os cursos de Informática Básica, Idiomas e Maquiagem, munícipes com idade a partir dos 16 anos podem se inscrever.

Serviço

Escola de Gastronomia

Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo

Telefone: (11) 4787-3764 / (11)4787-3811

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

Telefone: (11)4788-7888

Facebook: facebook.com/secretariadesenvolvimentotaboao