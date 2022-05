Escola de Magia e Bruxaria volta ao SuperShopping Osasco

Por Samara Matos, na redação

A partir das 16h desta sexta-feira (13), a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil retorna ao SuperShopping Osasco. A atração está localizada no 1º e 2º Piso do empreendimento, com entrada de R$ 5 mais taxa de R$ 2,50, valores que serão destinados ao Banco de Alimentos da região.