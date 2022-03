Escola de verão da USP ensina garotas a criarem aplicativos

Por Samara Matos, na redação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP) oferece um curso totalmente gratuito e on-line para meninas que querem aprender a desenvolver e comercializar aplicativos móveis. As atividades serão entre os dias 5 de março e 23 de abril.

Em sua 4ª edição, a Tech School 2022 foca em garotas de 8 a 18 anos e não é necessário ter experiência na área de tecnologia. As candidatas precisam se identificar com o gênero feminino, ter acesso à internet, uma conta do GMail, um computador e um smartphone. A estudante também deve estar apta a participar de encontros e reuniões de forma remota. A apresentação do curso foi divulgada em um evento on-line no YouTube.

O curso ensinará métodos inovadores de programação e visa desenvolver competências para a conceitualização de aplicativos úteis à comunidade.

Segundo divulgado pela Tech School, os projetos desenvolvidos serão apresentados no Technovation Girls.