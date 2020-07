Escola do Legislativo da Câmara de Taboão oferece curso online gratuito de iniciação política

Da assessoria da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra, por meio de sua Escola do Legislativo, estará promovendo um curso de Iniciação Política totalmente gratuito e online. O curso será ministrado por professores da Fundação Konrad Adenauer que em parceria com a APEL (Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas) e a Escola do Legislativo permitiram a realização do curso que terá inscrições até a próxima sexta-feira, 10/07.

Para o presidente da Câmara, vereador Marcos Paulo, esta é uma oportunidade muito boa para aprender os conceitos básicos da política. É uma parceria importante da nossa escola levando cidadania para nossos munícipes. “A Câmara Municipal de Taboão da Serra segue o novo caminho da educação que é o formato digital. Aproveitem essa oportunidade, é um curso que é rico em conteúdo que com certeza trará mudanças e muito conhecimento para a nossa população”, destacou o presidente da Casa de Leis taboanense.

As aulas serão interativas com duração de 1h30 cada. A primeira aula abordará o tema democracia, a segunda cidadania e a terceira, a estrutura do Estado.

Serão disponibilizadas 100 vagas através da plataforma Zoom. O início das aulas será em 15 de julho com continuidade nos dias 16 e 22, das 19h00 às 20h30.

Quem se inscreve e preenche o formulário de finalização do curso, assistindo ao menos duas aulas, recebe o certificado da Konrad Adenauer por e-mail.

As inscrições devem ser feitas até o dia 10/07 através do link: encurtador.com.br/ILTVW