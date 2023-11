Escola Estadual de Taboão da Serra é invadida, furtada e tem aulas canceladas

Direto da redação

A Escola Estadual Doutor Reynaldo do Nascimento Falleiros, no Jardim São Salvador em Taboão da Serra, foi invadida e furtada. Alunos e professores encontraram a unidade revirada nesta terça-feira (31) e as aulas do período da manhã foram canceladas.

Segundo uma professora, que não quis se identificar, docentes e estudante chegaram ao local e se depararam com o ocorrido. Itens eletrônicos, como televisores, interfones e computadores foram levados. O teto da Escola Estadual também foi danificado.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) lamenta o furto, afirma que as aulas serão retomadas no período da tarde e noite, e que “todo o conteúdo pedagógico perdido será devidamente reposto”.

A denunciante afirma que essa é a segunda vez que ocorre um furto na escola, e que os professores e estudantes não se sentem seguros. Equipes da 2ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar se dirigiram ao local. O 2º Distrito Policial de Taboão da Serra atende a área.

Veja abaixo a nota da Seduc na íntegra.

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamenta que a escola tenha sido vítima de furto. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a gestão escolar seguiu os procedimentos de segurança e acionou a Polícia Militar. Foi registrado um boletim de ocorrência e o caso inserido no Placon Conviva-SP.

Em razão do trabalho de perícia, as aulas no período da manhã foram suspensas e serão retomadas no período da tarde e noite. Todo o conteúdo pedagógico perdido será devidamente reposto.

Em 2023, a unidade escolar recebeu quase R$ 142 mil do Estado destinados à manutenção. Essa verba será utilizada para a reposição dos equipamentos furtados e os reparos das áreas danificadas.

A unidade conta com câmeras de segurança e colabora com as investigações. A Diretoria de Ensino de Taboão da Serra e a direção da escola estão à disposição dos responsáveis para esclarecimentos.”