Escolas da rede estadual de Taboão e região abrem matrículas para estudantes

A matrícula devem ser feita pelo responsável presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo. Para isso, basta apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência. A matrícula também pode ser efetuada de forma virtual no portal da Secretaria Escolar Digital (SED).

Após a inscrição, o aluno será encaminhado para a escola mais próxima de sua casa. A situação da inscrição pode ser acompanhada no portal da SED, telefone da escola e secretaria de educação.