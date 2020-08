Esfaqueador do Jardim Irapuã vai a julgamento nesta quinta (20)

Da redação do Taboão em Foco

Acusado de assassinato de duas mulheres no Jardim Irapuã em 2017, Michel da Silva Souza vai a julgamento nesta quinta-feira (20) em Taboão da Serra. Preso pela polícia militar, Souza terá sua sentença revelada, 3 anos após esfaquear e matar Jaqueline Souza e Valéria Ribeiro.

Familiares prometem fazer um ato de apoio em frente ao Fórum da Comarca de Taboão da Serra horas antes do julgamento, que por sua vez, está agendado para as 15h.

Relembre o caso

Michel da Silva Souza era casado com a irmã da Jaqueline, chamada Janice, com quem tem um filho pequeno. Eles estavam em processo de separação. Segundo informações de uma amiga da vítima, o rapaz teria visto uma conversa entre as irmãs e não teria gostado do teor de algumas delas, que sugeria a separação.

Então, ele foi tirar satisfação e – após discussão – a esfaqueou. Jaqueline Souza morreu na hora. Valéria Ribeiro chegou a ser socorrida, atendida em dois hospitais, mas morreu no Hospital Geral do Pirajuçara (HGP).

Michel da Silva Souza matou Jaqueline e Valéria a facadas por motivo banal. (Fotos: Reprodução)

A outra vítima, Valéria, apesar de não ter ligação sanguínea, era “irmã de criação” da família e – estaria no local – para irem juntas para igreja. Acabou esfaqueada e morrendo horas depois. Ela era casada e deixou uma filha pequena.

Após desferir as facadas, Michel tentou fugir, mas acabou capturado minutos depois pela Polícia Militar e populares próximo ao local dos crimes.