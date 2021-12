Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra oferta 52 vagas de empregos

Da PMTS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra (SDE), através do Espaço do Trabalhador, disponibiliza nesta semana 52 vagas de emprego. São 45 vagas de empregos para ampla concorrência; sete (7) vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

O morador de Taboão da Serra que atender ao perfil ofertado pode encaminhar currículo para sde.cv@ts.sp.gov.br. As oportunidades são válidas até sexta-feira, 17/12.

As vagas para pessoas com deficiências (PCD) são: cinco (5) para auxiliar de manipulação, uma (1) para auxiliar administrativo e uma (1) para escriturário. E uma (1) de Estagiário de Segurança do Trabalho.

Para ampla concorrência são 47 vagas disponíveis; sendo cinco (5) vagas para Controlador de Acesso e Controlador de Acesso (Ronda e ter habilitação A e B). Três (3) vagas para Vendedor Externo Produtos Naturais. Duas (2) vagas para Controlador de Acesso (Noturno).

São oferecidas uma (1) vaga para cada uma dos cargos: Ajudante de Serralheiro; Ajudante Geral de Mercearia; Assistente de Vendas; Auxiliar de Limpeza (temporário); Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de Rede com CNH; Auxiliar de Eletricista; Cabeleireiro; Churrasqueiro; Costureiro de Ajustes e Consertos; Cozinheiro (Noturno, com experiência em porções, lanches e pratos rápidos); Garagista/Manobrista; Líder de Jardinagem; Marceneiro (com experiência em móveis planejados); Mecânico Automotivo; Mecânico de Manutenção de Máquinas; Mecânico de Manutenção de Máquinas (com experiência em torno e fresa); Mecânico de Manutenção; ½ Meio Oficial Marceneiro (com experiência em móveis planejados); ½ Oficial Mecânico Auto; ½ Oficial Serralheiro; Operador De Telemarketing Ativo; Procurement I – Compras (com experiência em indústria); Serralheiro; Serralheiro (Noturno); Soldador Com CNH; Tapeceiro; Tosador e Vigilante.

Mais informações sobre as vagas e serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre em contato pelo telefone (11) 4788-7888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.