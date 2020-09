Espaço Terapêutico Viva Bem realiza simpósio de prevenção ao suicídio; confira datas e palestrantes

Direto da redação

O Espaço Terapêutico Viva Bem vai promover o terceiro Simpósio Taboanense de Prevenção ao Suicídio & Valorização à Vida. O evento contará com palestras entre os dias 22 (terça-feira) e 26 (sábado) de forma online e gratuita. Se inscreva aqui.

De acordo com o descritivo do evento, o objetivo do simpósio é Informar, sensibilizar e conscientizar os profissionais e estudantes da área da saúde, educação e assistência social, sobre a prevenção do suicídio. O evento acontece em meio as campanha do Setembro Amarelo, do Centro de Valorização da Vida (CVV), que busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. Veja os horários.

Cronograma

21/09 às 21h00.

Abertura: Vereadora Priscila Sampaio

& Palestrante Dr. Geraldo Majela palestrante.

Tema: Os aspectos jurídicos relacionados a prevenção do suicídio.

***

22/09 às 21h00.

Dr. Mary Ann

Tema: Individualização do paciente com risco de Suicídio.

***



23/09 às 21h00.

Major Diógenes Martins

Tema: Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio.

***

24/09 às 21h00.

Lucio Silva

Tema: Sofrimento psíquico, suicídio e atualidade.

***



25/09 às 21h00.

Ivo Oliveira

Tema: Importância da aceitação da perda irreparável na elaboração do Luto pelo Sobrevivente Enlutado pelo Suicídio:

• Dualidade

• Véu das ilusões

• Amor em Ação

****

26/ 09 às 10h00.

Encerramento

Dra. Ionice Lourenço

Tema: Parece que não vou suportar.

****

Mediadores:

Henrique Cota

Miriā Labutho.