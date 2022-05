“Esparrama Memória” terá apresentações gratuitas neste domingo (15) em Taboão da Serra

Direto da redação

Taboão da Serra recebe neste domingo (15) o “Esparrama Memória”, um cortejo de palhaçaria poético e divertido, que convida o público para um momento de resgate de memórias afetivas. O trabalho é desenvolvido pelo Grupo Esparrama e acontece às 11h na Feira Livre da Rua Luiz Carlos Ventura, no Pirajuçara, e às 14h30, no Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção).

Os secretários de Cultura e Turismo Binho e Pai Joel de Xangô convidam os moradores para participar. “Quem puder, venha prestigiar o trabalho do Grupo Esparrama. Com certeza você e sua família irá se divertir, se encantar e se emocionar”, declararam.

Em “Esparrama Memória” um grupo de palhaçaria e uma musicista vagam pelo mundo carregando um grande “guardador de memórias” e convidam pessoas de diferentes cidades para participar de uma experiência de encontro com suas histórias.

O objetivo é que o público possa vivenciar um momento sublime e divertido e se sinta confortável para oferecer uma de suas memórias e receber uma lembrança colhida em outros lugares. O projeto busca criar pequenas interações simbólicas que conectem as diversas cidades visitadas, bordando com muitas mãos uma grande rede de memórias.

“Pensamos em todos os detalhes com relação a segurança sanitária como disponibilização de máscara e de álcool, assim como estratégias de distanciamento, para que, neste momento de retomada das ações presenciais, o cortejo cênico musical possa sensibilizar o público para uma interação social delicada, cuidadosa, mas alegre, que valorize a memória e o afeto como elementos essenciais para a construção de novos encontros ”, comenta Iarlei Rangel do Grupo Esparrama.

As ações fazem parte da circulação do projeto “Circulação Esparrama”, contemplado no edital PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 37/2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O projeto passará por 15 cidades do estado realizando 32 apresentações gratuitas da intervenção “Esparrama Memória”.

Sobre o Grupo Esparrama

Formado em 2012, o Grupo Esparrama tem um intenso histórico de criação teatral voltado para a pesquisa sobre a interação entre teatro, infâncias, cidade e educação. Em 2021, recebeu do DPH – Departamento de Patrimônio Histórico a Placa do Inventário Memória Paulistana, como reconhecimento da relevância do seu trabalho. Ainda neste ano, ganhou o prêmio APCA 2021 (pelo trabalho de escutas realizado virtualmente em 2020 nos projetos Diz Ai… e Vamos Brincar?).

Recebeu, ainda, diversos prêmios e indicações nos: Prêmio APCA 2018, Prêmio São Paulo de Incentivo de Teatro Infantil e Jovem 2013, 2015 e 2018, , Prêmio Governador do Estado de SP 2017, Melhores do ano nos Guias da Folha e do Estadão 2016 e Prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro 2013.

Mais informações: www.facebook.com/grupoesparrama e www.instagram.com/grupoesparrama

SERVIÇO: “Esparrama Memória” em Taboão da Serra

Com Grupo Esparrama e artistas convidadas

Sinopse: Um cortejo cênico-musical no qual palhaços, palhaças e musicistas andam pelo mundo carregando um grande guardador de memórias. Com muita música, graça e poesia, procuram pessoas que queiram trocar experiências.

Duração: 45 minutos

Classificação Livre

Gratuito

Taboão da Serra

Quando: 15 de maio de 2022 (domingo)

Horários: 11h – Onde: Feira Livre – Rua Luiz Carlos Ventura, no bairro Pirajuçara

Horários: 14h30 – Onde: Parque das Hortênsias