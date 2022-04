Estação Oscar Freire apresenta mostra fotográfica que retrata a vulnerabilidade da cidade de São Paulo

Da assessoria

Com uma população estimada em mais de 12 milhões de pessoas, a cidade de São Paulo, conhecida como centro financeiro da América Latina, se destaca, entre outras características, por sua diversidade cultural, grandes prédios e trânsito intenso. São registros feitos em meio a essa “selva de pedra” que a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, apresenta na exposição “CidadeCinza23: Nas Sombras de SP”. A mostra fica em cartaz até 30 de abril na Estação Oscar Freire.

Sob as lentes e perspectiva de João Rocha, fotógrafo carioca que atualmente mora em São Paulo, a mostra segue a marca registrada do projeto CidadeCinza23 e apresenta em preto e branco as imagens capturadas em diversas partes da capital paulista. Ao todo são 20 painéis distribuídos pela estação que oferecem aos espectadores trechos da metrópole que fazem parte do seu cotidiano, mas podem passar despercebidas por muitos.

Criado em 2018, pelo próprio João, o CidadeCinza23 tem como objetivo de eternizar em fotos a vida cotidiana das paisagens urbanas que muitas vezes passam despercebidas pelos olhos de quem está inserido nas atribulações do seu dia a dia. “O que mais chama a atenção é que vivemos em um milhão de cidades dentro de uma só, e vivemos tão imerso, olhando pra frente, que no final a gente não enxerga nada”, diz o fotógrafo.

Para Juliana Alcides, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da ViaQuatro, a exposição é uma oportunidade de ampliar a empatia e estimular novos olhares sobre os espaços públicos. “São Paulo é um lugar único, com uma diversidade ímpar e as fotos da mostra retratam com sensibilidade e singularidade um pouco dessa complexidade que atravessa a cidade, mas que nem sempre nos atentamos”, diz.

SERVIÇO:

Mostra “CidadeCinza23”: Nas Sombras de SP” na Linha 4-Amarela

Estação Oscar Freire — até 30 de abril