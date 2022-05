Estação Vila Sônia passa a operar em horário integral nesta terça-feira(10)

Por Samara Matos, na redação

A estação Vila Sônia da linha 4-Amarela de metrô, operada pela concessionária ViaQuatro, passa a operar em horário integral a partir desta terça-feira, dia 10 de maio de 2022. A ligação “Vai-Vem”, com ônibus entre à estação e o município de Taboão da Serra, também começam a funcionar.

Com isso, à estação Vila Sônia irá funcionar todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 04h40 até à meia-noite.

Os ônibus do “Vai-Vem” serão gratuitos, no entanto, quando o passageio acessar a linha amarela, deverá realizar o pagamento da tarifa vigente no sistema metroviário. São veículos superarticulados, ex-Sambaíba, com 23 metros e que operavam no sistema municipal de transporte em São Paulo.

A informação foi dada pelo governador Rodrigo Garcia, que nesta segunda-feira, dia 09, esteve no Taboão com a iniciativa “Governo na área”.

Garcia autorizou também o início dos estudos para a expansão da linha 4-Amarela até Taboão da Serra. Esses estudos devem começar em junho e ser concluídos até o fim deste ano.

Já o Terminal de ônibus Vila Sônia, anexo à estação da linha 4-Amarela, começa a receber linhas intermunicipais a partir do dia 14 de maio. As linhas municipais, gerenciadas pela SPTrans começam a operar no novo terminal a partir do dia 21.