Estações da Linha-4 Amarela terão mostra fotográfica em homenagem ao carnaval

Da assessoria da Linha 4-Amarela

No mês em que é comemorado o Carnaval, a ViaQuatro e a ViaMobilidade Linhas 8 e 9, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção da linha 4-Amarela de metrô e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, respectivamente, trazem para os passageiros exposições fotográficas como forma de homenagear a tradicional festa popular.

Para comemorar a Folia de Momo, o jornalista e produtor cultural Maurício Coutinho traz para a Linha 4-Amarela a exposição “InformaSamba de Carnaval”, com fotos de várias personagens que desfilam no Carnaval paulistano em escolas de samba, destacando-se dentre elas, a empresária Rosely Ferrante, o jornalista Leão Lobo, a atriz Walkyria Ribeiro, os cantores Joãozinho Carnavalesco, Velaske Braw e Birinha do Dendê, as cantoras Duda Ribeiro e Bernadete, os mestres Arnaldo Guedes, Landão e a própria Embaixada do Samba Paulistana.

Já a estação Hebraica-Rebouças (Linha 9-Esmeralda) recebe a exposição “Carnaval em Destaques”, que homenageia o carnaval paulistano, apresentando o glamour e brilho de fantasias majestosas dos destaques de luxo, dentre eles Simara Sukarno, Maurício Pina, Francisco Nemer, Rita Passos, João Pásqua, Janete Aére, Izaura Panfilli e Ivete Pugliesi.

“Faz parte do nosso objetivo proporcionar aos passageiros a oportunidade de apreciar diversas manifestações artísticas e culturais, além de oferecer um transporte seguro e de qualidade”, diz Juliana Alcides, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da ViaQuatro e ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

De forma segura e mantendo o distanciamento social, as concessionárias convidam os passageiros a visitarem as exposições para celebrar a importância cultural do carnaval. Em breve, a exposição estará também disponível nas páginas oficiais das concessionárias no Facebook e Instagram (@ViaQuatroSP e @viamobilidadelinhas8e9) para ser apreciada por quem pode ficar em casa.

SERVIÇO:

“InformaSamba de Carnaval” – Linha 4-Amarela

Estação Higienópolis-Mackenzie: até 28 de fevereiro

Estação São Paulo-Morumbi: de 3 a 31 de março

“Carnaval em Destaques” – Linha 9-Esmeralda

Estação Hebraica-Rebouças: até 28 de fevereiro