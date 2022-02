Estudantes têm até esta sexta-feira (25) para se inscrever no Prouni

Por Samara Matos, na redação

Os estudantes que desejam obter uma bolsa de estudos parcial ou integral em instituições privadas de ensino superior pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) têm até esta sexta-feira (25) para realizar a inscrição no site do programa.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

Nesta edição o MEC (Ministério da Educação) disponibilizou 273.001 bolsas de estudos de 50% e 100% em instituições particulares de educação superior.

Cronograma

Período de inscrições – 22 a 25 de fevereiro

Resultado da 1ª chamada – 2 de março

Comprovações de informações da 1ª chamada – 3 a 14 de março

Resultado da 2ª chamada – 21 de março

Comprovações de informações da 2ª chamada – 21 a 29 de março

Inscrições lista de espera – 4 e 5 de abril

Resultado lista de espera – 7 de abril

Comprovações de informações da lista de espera – 8 a 13 de abril