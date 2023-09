Etec de Taboão da Serra abre processos seletivos para a Formação de Cadastro de Docentes

Direto da redação

A Etec de Taboão da Serra comunica que estão abertas as inscrições para Processos Seletivos Simplificados para a Formação de Cadastro de Docentes.

Os Processos Seletivos não possuem taxas de inscrição e são feitos diretamente no site do Centro Paula Souza. O período de recebimento de inscrições através de preenchimento do formulário online e entrega do Memorial Circunstanciado digitalizado será de 22/09/2023 até às 23h59 de 06/10/2023 somente pela internet, pelo site https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/PSS/Abertos.aspx (Obs. Filtre pelo Código da Unidade: 293).

Veja abaixo os editais e componentes curriculares disponíveis para inscrição:

Observação: é importante que o candidato leia o Edital de Abertura de Inscrições que consta na página principal do site acima.

Os Editais de Aberturas de Inscrições dos Processos Seletivos da Etec de Taboão da Serra podem também ser consultados no site da unidade www.etects.com.br através do menu Novidades.

MAIS INFORMAÇÕES

Em casos de dúvidas quanto aos Processos Seletivos, o candidato deverá contatar a Diretoria de Serviços Administrativos da Unidade através do E-mail: e293adm@cps.sp.gov.br ou pelo Telefone/WhatsApp: (11) 4701-1856.