Eurofarma abre mais de 250 vagas de trabalho

Por Samara Matos, na redação

A Eurofarma, que há 18 anos figura entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, está com mais de 250 oportunidades de trabalho abertas, em mais de 30 áreas, como administração, área médica, comunicação, marketing, produção, tecnologia, vendas, entre outras.

Todas as pessoas interessadas em se juntar à companhia podem conferir a lista de vagas e se candidatar neste link. As etapas, como os testes e entrevistas, serão todas virtuais.

A Eurofarma acredita que, ao somar competências e talentos diferentes, é possível construir um ambiente de trabalho diverso, respeitoso e meritocrático. Por isso, garante oportunidades iguais, independente de idade, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência.

Sobre o Grupo Eurofarma

Desde a sua fundação, em 1972, o Grupo Eurofarma atua no setor de saúde produzindo e comercializando produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A empresa atua nos principais segmentos, como Prescrição Médica, Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar e Oncologia.

Presente em 20 países e 10 plantas produtivas na América Latina, gerou em 2021 vendas líquidas de R$ 7 bilhões e emprega mais de 8 mil pessoas.