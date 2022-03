Ex-secretário jurídico de Itapecerica da Serra é morto a tiros nesta terça (8)

Direto da redação

Um atentado a tiros matou o advogado Manoel Bomfim do Carmo Neto, ex-secretário de assuntos jurídicos de Itapecerica da Serra. O crime aconteceu por volta das 8h40 desta terça-feira (8) no Parque Paraíso.

Informações preliminares apontam que três acusados em um Renault Clio como principais suspeitos. Uma bolsa teria sido levada pelos criminosos. A Polícia está apurando as motivações do crime e tenta chegar até os acusados.

Manoel Bomfim do Carmo Neto já trabalho no Jurídico da Câmara Municipal e ocupou a Secretaria na gestão do prefeito Nakano (PL). Ele foi demitido recentemente.