Ex-vereador Engenheiro Nei é velado no plenário da Câmara de Taboão da Serra

Morreu neste domingo, dia 30 de julho, o ex-vereador de Taboão da Serra, Claudinei Pinheiro Monteiro, 58 anos, conhecido como Engenheiro Nei. O velório aconteceu no plenário da Câmara Municipal até o meio-dia desta segunda (31) e o enterro no Cemitério São Paulo, na região de Pinheiros. Ele era casado e deixou dois filhos.

A causa da sua morte foi parada cardíaca. Dias antes, ele ficou internado em decorrência de uma pneumonia. Porém, após a alta, passou mal e foi levado ao Pronto Socorro do Antena, onde faleceu. Ele tinha diabetes.

Engenheiro Nei foi vereador de 2005 a 2008. Na política, ficou marcado por sua participação na CEI das Funerárias, que encerrou o monopólio que havia no setor. Ele disputou outras eleições para o cargo de vereador, ficando como suplente.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso deixou as “condolências à família e amigos do ex-vereador Engenheiro Nei”. E reforçou que “nos quatro anos em que esteve na Câmara Municipal ocupando o cargo de vereador, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade e deixou seu nome marcado na história do poder legislativo”.