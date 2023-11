Expansão da tecnologia 5G pura em Taboão da Serra vira exemplo na região

Direto da CMTS

Na última quinta-feira, dia 9 de novembro, a Câmara Municipal realizou o “Seminário 5G Taboão da Serra” para mostrar os avanços da implementação da nova tecnologia no município. Desde que o presidente Dr. André da Sorriso levantou a bandeira da melhoria do sinal de internet e a chegada do 5G, o município avançou com aprovação da “Lei das Antenas”, e às operadoras instalaram mais 14 antenas em apenas dois meses. Agora, Taboão da Serra tem 16 antenas com sinal do 5G puro.

“Foi um seminário maravilhoso. Os palestrantes puderam compartilhar aquilo que fui ver nos últimos meses, em Tarumã, Londrina e Barueri. Desde que aprovamos a Lei das Antenas, o número de antenas com 5G puro aumentou de forma expressiva. Agora precisamos complementar com as antenas mais baixas, em luminárias, em outdoors, em diversos lugares para que a gente tenha um sinal contínuo e puro. E tenho conversado com a Prefeitura de Taboão da Serra para que isso possa acontecer”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) montou um ‘orelhão do futuro’ e falou da importância dos municípios aprovarem legislação sobre o tema. O gerente regional da agência, Marcelo Augusto Scacabarozi, diz esperar que “Taboão da Serra seja exemplo para os municípios da Grande São Paulo”.

Ele também enalteceu o protagonismo do presidente da Câmara de Taboão da Serra pela busca do 5G para o município. “Quero agradecer o Doutor André por ser um multiplicador. É uma iniciativa maravilhosa e merece ser reverenciada. Fazer da cidade de Taboão da Serra, uma cidade tecnológica, nos conforta porque a cidade vai estar protegida e à frente. O bom gestor precisa pensar em tecnologia”, elogia.

Da Investe São Paulo, Elizabete Donato enalteceu o trabalho da cidade em busca da tecnologia 5G. “É muito bom saber que Taboão está ‘tomando pé’ desta consciência tão importante e é pauta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estamos de braços abertos para receber o prefeito e trazer Taboão da Serra para um novo patamar”, diz.

A abertura do Seminário teve a presença do prefeito Aprígio e do secretário de administração Wagner Eckstein Júnior, que reforçou o compromisso de modernização tecnológica da atual gestão: “O sinal 5G vai revolucionar nossos serviços”, garante.

Diogo Torres, da Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, falou da importância da segurança jurídica que as operadoras precisam ter para expansão e instalação de antenas com o 5G puro. “Toda conectividade vem por meio de antena, que precisa estar em algum local. E é justamente essa é a importância das regras. E com isso vigente, você tem a tranquilidade que o serviço vai ser prestado com qualidade para população ”, diz.

Ele completa. “Hoje apenas 6% dos municípios têm legislação nova, boa e aderente ao 5G e Taboão da Serra é um exemplo, graças ao trabalho do Dr. André”.

Cases de Sucessos

A primeira parte do Seminário foi com a participação de representantes de cidades, que realizaram investimentos na área da tecnologia e hoje oferecem serviços públicos de qualidade.

O prefeito de Tarumã (SP), Oscar Gozzi, falou do conceito e dos investimentos que o município tem feito na área de tecnologia ao longo dos anos e seus resultados positivos, como a utilização da telemedicina. A cidade foi escolhida pela Anatel para acelerar a instalação do 5G puro.

Os palestrantes de Londrina (PR), Roberto Moreira e Renan Salvador, da Copel e Estação 43, puderam mostrar como funciona o Ecossistema de Inovação do município paranaense.

Professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Olivieri Neto, mostrou quando é importante “ser inovador” e o quanto a tecnologia tem impactado na sociedade.

Jonatas Randal é secretário de tecnologia de Barueri, município da Grande São Paulo, que também aposta na tecnologia e tem como diferencial projetos de inovação e inteligência, tendo a conectividade como prioridade. O município tem mais de 600 km de fibra ótica própria, que agiliza a transformação digital.

Também participaram do Seminário, o presidente da OAB Taboão da Serra, Dr. Moacir Tertulino da Silva, o secretário de transportes e mobilidade urbana, José Vanderlei da Silva, o vereador Dr. Ronaldo Onishi, além de outras autoridades.

Benefícios do 5G

De acordo com a Anatel, os principais benefícios da tecnologia 5G são: mais velocidade, com aumento da taxa de transmissão; baixa latência, com tempo mínimo entre o estímulo e a resposta da rede de telecom; maior densidade de conexões, com maior quantidade de dispositivos conectados em determinada área; maior eficiência espectral; e maior eficiência energética dos equipamentos.