ExpoTaboão acontece na segunda (30) e promete 4,5 mil vagas de empregos disponíveis

Direto da CMTS

Em parceria com a UniFECAF, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), realizará na próxima segunda-feira, 30/10, a maior feira de empregos, carreira e negócios de toda a região. Com a oferta de mais de 4.500 vagas de empregos e a presença de 50 empresas, a ExpoTaboão acontecerá na nova sede da Prefeitura, na rua Pedro Mari, 80, no Pq. Assunção, das 09h às 18h.

O evento, que foi pensado para as pessoas que precisam de uma recolocação no mercado de trabalho, terá vagas e processos seletivos para os setores de indústria, alimentação, serviços, comércio, educação, telefonia, limpeza, terceirização, atacado, saúde, farmacêutico, meios de pagamento, academia, comunicação, metalúrgico e muito mais. Estudantes que precisam de estágio também encontrarão oportunidades na ExpoTaboão.

De acordo com o prefeito Aprígio, é muito importante que a cidade promova eventos que fomentem a geração de emprego e que tenham como principal intuito garantir dignidade à população.

“Nós sabemos que o desemprego é uma realidade muito dura em todo país. Quando a prefeitura e a UniFECAF trabalham em conjunto para procurar empresas e montar um evento dessa magnitude, com mais de 4.500 vagas de emprego, nas mais variadas áreas, nós estamos pensando em todas as pessoas que precisam de uma nova oportunidade. Tenho certeza que essa será só a primeira feira de muitas que virão. Estão todos convidados”, ressalta.

Segundo o secretário Wanderley Bressan, a ideia é que muitas pessoas que participem da ExpoTaboão já saiam do evento empregadas e prontas para ingressar no mercado de trabalho.

“A nossa expectativa é que muitas pessoas que compareçam na ExpoTaboão já saiam empregadas. Algumas empresas já realizarão os seus processos seletivos no dia 30 mesmo, enquanto outras, farão uma pré-seleção. Na hora de estruturar o evento, optamos pela presença de empresas de diversos segmentos para que candidatos dos mais diferentes perfis pudessem ser contemplados. Tenho certeza que a ExpoTaboão será muito positiva. A ideia foi muito bem aceita pelo prefeito Aprígio, que tem dado todo o apoio necessário para realizarmos esse grande evento”, afirma.

Já Marcel Gama, CEO da UniFECAF, enfatiza que a ExpoTaboão será muito importante para todos aqueles que desejam trilhar um novo caminho. “A UniFECAF tem a alegria de participar da 1ª ExpoTaboão, buscando impactar positivamente nossa comunidade. Nosso objetivo é ajudá-lo a garantir uma vaga em uma empresa e realizar seus sonhos. Seu sucesso é nossa prioridade. Contamos com sua presença para fazer deste evento um passo importante em direção a um futuro melhor para todos”, diz Marcel.

Atividades

Durante o evento, além dos processos seletivos, quem for até a ExpoTaboão terá à disposição serviços ligados à profissionalização, empregabilidade e empreendedorismo, além de diversas oficinas.

Vale ressaltar que no espaço também haverá uma praça de alimentação onde os próprios empreendedores taboanenses, que são atendidos pela Casa do Empreendedor, venderão os produtos com valores acessíveis.

Inscrições

Para participar, é aconselhável fazer o pré-cadastro pelo site https://conteudo.fecaf.com.br/lp-expotaboao-evento.

O participante também poderá ir até a sede da UniFECAF (Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Rua Cesário Dau, 535 – Jd. Maria Rosa), Atende Pirajuçara (Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajussara), Escola de Gastronomia (Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo), Escola de Moda, Beleza e Estética (Rua Marechal Floriano Peixoto, 242 – Jardim Saporito), além da Escola Pet ( R. Edite Pinho Souza, 40 – Jardim Frei Galvão) para realizar o cadastramento.

Vale ressaltar ainda que quem não conseguir, poderá fazer o credenciamento no dia do evento.

ExpoTaboão

1ª Feira de Emprego, Carreira e Negócios

Segunda-feira, 30/10, das 09h às 18h

Local: Nova Sede da Prefeitura – Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção