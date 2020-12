Por Samara Matos, na redação

A Fábrica de Empregos de Embu das Artes está com 111 vagas de emprego disponíveis no site da Prefeitura, os selecionados para as vagas vão atuar no município de Embu das Artes, São Paulo, Itapecerica da Serra e Taboão.

Para participar do processo de seleção, basta comparecer à Fábrica de Empregos, no Jd. Santa Tereza, de Segunda a Sexta das 7h às 16h portando, RG, CPF e carteira de trabalho.

VEJA AS VAGAS DISPONÍVEIS