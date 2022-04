Fábrica de Talentos de Taboão da Serra lança novo curso de Extensão de Cílios

Direto da redação

A Fábrica de Talentos da Prefeitura de Taboão da Serra, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,Trabalho e Renda, abriu nesta segunda-feira, 04/04, as inscrições para o mais novo curso: Extensão de Cílios. Para se inscrever, é necessário ser morador de Taboão da Serra e ter no mínimo 18 anos. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser realizadas, a partir de 04/04, na Escola de Moda, Beleza e Estética, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, no Jardim Saporito, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário

levar documento oficial com foto, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, comentou sobre a inovação do curso na cidade. “Estamos sempre atentos às tendências do mercado e, pela primeira vez, a Prefeitura de Taboão da Serra

vai oferecer o curso de Extensão de Cílios. Essa é uma atividade que está em alta, que permite trabalhar de casa, sem a necessidade de muitos equipamentos e que ofereceremos gratuitamente. E esse é só primeiro de

tantos outros novos cursos que estamos programando para ofertar aos nossos munícipes através da Fábrica de Talentos”, finalizou.

Os participantes aprenderão a avaliar e higienizar os cílios de clientes, curvar e alongar os cílios utilizando técnicas de fio a fio e grandes volumes, fazer manutenção e remoção de cílios, de acordo com a técnica de alongamento

aplicada. Também serão orientados a saber como organizar o espaço de trabalho, fazer compras de materiais e armazenar produtos, além de como atender os clientes.

Serviço:

CURSO “EXTENSÃO DE CÍLIOS”

Inscrições a partir de 04/04

Local: Escola de Moda, Beleza e Estética – Rua Marechal Floriano Peixoto,

242, Jardim Saporito

Telefone: 4139-1560 | 4685-7841