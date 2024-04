Faculdade Anhanguera promove evento de conscientização ao autismo até sexta (5)

Da assessoria de imprensa

A Faculdade Anhanguera promoverá o evento “O autismo é parte desse mundo, não um mundo à parte”, de conscientização para causa, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, nas unidades de Taboão da Serra e Itapecerica.

Em Taboão, a programação acontece até o dia 05 de abril e inclui um circuito sobre autismo, palestra sobre autismo e diagnóstico tardio, e um mosaico autista onde será celebrada a diversidade. Os interessados em participar da ação precisam se inscrever previamente pelo link .

Já em Itapecerica, terá uma roda de conversa na temática “Autismo: você sabe o que é?”, no dia 02 de abril, das 19h30 às 21h. Na quinta-feira, 4 de abril, acontecerá um workshop sobre mitos e verdades do autismo, a partir das 19h30. Para participar, os interessados precisam realizar inscrição no link .

Serviço

Faculdade Anhanguera promove evento de conscientização ao autismo

Quando: 01 a 05 de abril

Programação Taboão:

Dia 01/04: Circuito sobre autismo – 8h30

Dia 03/04: Palestra autismo e diagnóstico tarde – 19h30

Dia 05/04: Mosaico autista – celebrando a diversidade – 19h30 às 21h

Link de inscrição: link

Programação Itapecerica:

Dia 02/04: Roda de conversa – Autismo, você sabe o que é? – 19h30

Dia 04/04: Workshop Mitos e Verdades sobre o autismo – 19h30