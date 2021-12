Faculdade Anhanguera promove evento online e gratuito sobre Criptomoedas nesta quarta (15)

Da assessoria

A Anhanguera de Taboão da Serra promove no dia 15 de dezembro, a partir das 19h, o curso online “Mercado Financeiro – Criptomoedas”. Gratuito e aberto ao público, a transmissão será realizada por Sérgio Linares, especialista em Direito Tributário e professor dos cursos de gestão da Anhanguera.

A iniciativa tem o objetivo de tratar sobre assuntos ligados ao mercado financeiro de forma didática e educacional, além de apresentar o conceito de criptomoedas, como negociá-las, quais as vantagens e desafios desse tipo de ativo, assim como desmitificar a desconfiança sobre golpes.

“O evento é uma oportunidade para que interessados possam se aproximar desse tema e entender como funciona o mercado de criptomoedas, um dos principais meios de troca que utiliza a tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda”, explica o especialista.

“Vale lembrar que o assunto vem chamando a atenção no Brasil nos últimos anos, visto que o Bitcoin, a maior das moedas digitais, atravessou uma enorme valorização no mercado. Além disso, vamos abordar sobre as questões jurídicas e o quanto é importante estar por dentro desses termos e expressões tecnológicas” explica Linares.

As inscrições para a palestra virtual devem ser realizadas pela plataforma Even3, por meio deste link

Os estudantes universitários que se inscreverem terão direito a um certificado de participação de atividades extracurriculares ao final do encontro virtual.

SERVIÇO:

“Mercado Financeiro – Criptomoedas”

Data: 15 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Local: Evento online – Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra

Como participar: faça sua inscrição aqui