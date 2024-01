Faculdade Anhanguera promove Feira de Empregabilidade com mais de 2.000 vagas

Direto da redação

A Faculdade Anhanguera realizará no dia 20 de janeiro, das 09h às 14h, a 1ª edição da Feira de Empregabilidade, na unidade de Taboão da Serra, aberta ao público.

Realizada em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento e Emprego, Nube, Lojas Marcon, Supermercado Rod Raf, DK2 Segurança Patrimonial, Locus Recursos Humanos, Bemgix, entre outras empresas e agências da região, o evento contará com mais de 2.000 oportunidades, entre elas, vagas de estágio, CLT, entre outras. Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo e documento com foto para se inscrever aos processos seletivos no local.

“A iniciativa da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra visa impulsionar a inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, ao facilitar a interação entre empresas e profissionais. A feira não apenas desempenha um papel crucial na captação de currículos, mas também enriquece socialmente a cidade, congregando diversos empreendimentos em um único espaço. Essa sinergia não só facilita a busca por oportunidades profissionais, mas também promove a geração de emprego e renda na região”, destaca Prof. Bruno Dias, diretor da instituição.



Além das oportunidades de emprego, a feira terá uma palestra sobre “Carreira e empregabilidade”, às 11h, para ajudar os candidatos a terem uma melhor performance durante o processo de recrutamento e seleção.

“Nosso objetivo com a feira é oferecer a alunos, ex-alunos e moradores de Taboão a oportunidade de encontrar estágios ou novas posições de trabalho. Além de conectar estudantes a empresas locais com vagas em aberto, a feira é um espaço para questionar profissionais sobre suas trajetórias de sucesso, planejar metas profissionais e explorar o mercado, sendo decisiva na escolha profissional e impactando positivamente nas carreiras futuras dos participantes”, finaliza o diretor da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra.

Serviço

Feira de Empregabilidade da Anhanguera Taboão da Serra

Quando: 20 de janeiro

Horário: 09h às 14h

Local: Anhanguera Taboão da Serra – Rod. Régis Bittencourt, 199 – Centro

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera oferece educação de qualidade e conteúdo compatível com as necessidades do mercado de trabalho por meio de seus cursos de graduação, pós-graduação, cursos Livres, preparatórios, com destaque para o Intensivo OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); profissionalizantes, nas mais diversas áreas de atuação; EJA (Educação de Jovens e Adultos) e técnicos, presenciais ou a distância, visando o conceito lifelong learning, no qual proporciona acesso à educação em todas as fases da jornada do aluno. São mais de 15 mil profissionais e professores entre especialistas, mestre e doutores.

Além disso, a instituição presta inúmeros serviços à população por meio das Clínicas-Escola, na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas. A Anhanguera tem em seu DNA a preocupação em compartilhar conhecimentos com toda a sociedade a fim de impactar positivamente as comunidades ao entorno das instituições de ensino. Para isso, conta com o envolvimento de seus alunos e colaboradores a partir de competências alinhadas às práticas de aprendizagem e que contribuem para o desenvolvimento do País.

Com grande penetração no Brasil, a Anhanguera está presente em todas as regiões com 106 unidades próprias e 1.398 polos em todos os estados brasileiros.

Acesse o site e o blog para mais informações.