Faculdade Anhanguera realiza cursos gratuitos para sucesso profissional até sexta-feira (19)

Ação tem como objetivo discutir as novas atratividades do mercado de trabalho diante das transformações de cada área, métodos para alavancar a carreira, e evidenciará como uma especialização pode ser uma aliada para turbinar diversas carreiras profissionais, assim como ser um diferencial para diminuir a competitividade.

A programação contará com os seguintes cursos: “Como as técnicas de cinema podem ajudar na construção de apresentações e projetos”, “Dicas do mercado de trabalho e como ter uma carreira de sucesso”, “Cuidados paliativos na criança”, “Corrida de rua e assessoria esportiva”, “Alfabetização nas séries inicias pós pandemia”, “Diversidade de gênero e racial”, “Psicanálise integrativa: a cura emocional pela fala”, “Planejamento e controle de obras”, “Desafios enfrentados no ciclo de operação e manutenção de uma infraestrutura hospitalar”, entre outros.

Todos os cursos terão certificado. Para participar, os interessados precisam levar um quilo de alimento não perecível, que posteriormente serão doados para as ONG’s Instituto Madhu, Solidário do Amor, Sementes do Amanhã, Manas Pretas, Madrinhas da Vida e Instituto Cades.

Confira abaixo a programação completa:

Faculdade Anhanguera realiza cursos gratuitos para sucesso profissional