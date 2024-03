Direto da redação

A Faculdade Anhanguera Taboão está promovendo a I Feira da Mulher Empreendedora, nos dias 27 e 28 de março, das 10h às 21h, com o objetivo de contribuir com as mulheres, a comunidade e a economia local.

O evento reunirá mais de 30 mulheres, incluindo artesãs, confeiteiras, artistas e outras, que estarão comercializando seus produtos para a comunidade, alunos e colaboradores da instituição. As empreendedoras presentes abrangem diversos segmentos, como artesanato, culinária, moda feminina, moda autoral, moda afro e semijoias, todas pertencentes à comunidade local. Percentual das vendas será revertido a doações para Casa da Criança com Câncer (CAJEC).

Além disso, a feira contará com apresentações do Coral do Centro de Reabilitação Social (CRS), show musical ao vivo com a cantora Érika Araújo, palestra com a empreendedora Cintia Menegazzo, cocriadora do Restaurante Tia Lourdes e Festival do Torresmo, contação de histórias e brincadeiras para as crianças.

Bruno da Silva Dias, diretor da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, ressalta que a feira é de extrema relevância para ajudar a transformar a vida das mulheres empreendedoras da cidade fazendo suas ideias e produtos se transformarem em renda para si e suas famílias, assim como fomenta o comércio e economia local.

A Feira da Mulher Empreendedora contará com a parceria do grupo Unidos pelo Bem Brasil.

Serviço

Faculdade Anhanguera Taboão promove I Feira da Mulher Empreendedora

Data: 27 e 28 de março

Horário: 10h às 21h

Endereço: Rod. Régis Bittencourt, 199 – Centro

Entrada: gratuita