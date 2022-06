Falha em atendimento à grávida no PS do Antena faz Justiça condenar SPDM em R$ 50 mil

Direto da redação

A SPDM, organização social responsável pelos hospitais de Taboão da Serra, foi condenada a pagar R$ 50 mil por falhas no atendimento a gestante no PS do Antena. A condenação aconteceu em 2022, porém, o mau atendimento aconteceu em 2017.

Segundo a denúncia, a autora procurou o hospital avisando que estava com perda de líquido. Ela foi dispensada sem exames e orientada a retornar no dia do nascimento. No entanto, horas depois, a gestante retornou ao hospital e o parto foi realizado, mas o bebê faleceu por falta de líquido amniótico.

A Justiça diz não poder caracterizar a falha do hospital com a morte do bebê, mas a condenação por negligência e imperícia estão claras.

“Ficou cabalmente demonstrada a falha no serviço, o que, por si só, enseja o dever de reparar, por configurar conduta culposa (negligência e imperícia) geradora dano moral”, escreveu a desembargadora Teresa Ramos Marques.