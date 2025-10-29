Família procura João Vitor Flor desaparecido em Taboão da Serra que deixou carro e celular em casa

Direto da redação

A família de João Vitor Flor, conhecido como Vitinho LN, de 26 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento do jovem, na manhã de terça-feira (28), em Taboão da Serra. Motorista de aplicativo, João saiu a pé de casa, na Estrada São Francisco, em Taboão da Serra e não foi mais visto.

De acordo com familiares, ele deixou o carro, a carteira e os dois celulares na residência antes de desaparecer. João Vitor enfrentava problemas com jogos de azar e havia contraído uma dívida superior a R$ 22 mil com agiotas, o que tem preocupado ainda mais a família.

No momento em que foi visto pela última vez, o jovem vestia calça jeans, sapatênis e jaqueta cinza com capuz. Desde então, parentes e amigos organizam buscas e divulgam fotos nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização de João Vitor Flor pode entrar em contato pelos telefones (11) 97525-0852 ou (11) 98605-5891.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e segue em investigação.