Feirão Serasa Limpa Nome dá descontos de até 99% para quitar dívidas

Por Samara Matos, na redação

Começou nesta segunda-feira (7) o “Feirão Limpa Nome” emergencial, promovido pela Serasa. O principal caminho para participar da ação é o canal digital da empresa, por meio do qual será possível negociar mais de 33 milhões de dívidas com até 99% de desconto.

O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, vai até o dia 31 de março.

Além disso, mais de 20 milhões de dívidas poderão ser quitadas por até R$ 100 e cerca de 15 milhões, com R$ 50, informa a organização, que ressalta ser possível fazer uma negociação em três minutos.

O Feirão, que normalmente acontece no final do ano, terá uma edição extra neste ano por conta desse cenário. “O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial”, diz Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, em nota.

Além do site da companhia, o usuário também pode participar do evento por meio do aplicativo para smartphone da Serasa, disponível Google Play e App Store. A consulta e renegociação das dívidas também pode ser feita de forma presencial, por meio de agências dos Correios parceiras.

A Serasa preparou um passo a passo para os usuários que preferirem acessar o serviço online:

1 – Acesse o site feiraolimpanome.com.br ou baixe o aplicativo no celular no Google Play e App Store. Após digitar o CPF e preencher um breve cadastro, você poderá utilizar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados;

2 – Ao entrar na plataforma, suas informações financeiras já aparecerão na tela, incluindo as dívidas (caso tenha) e as opções de acordos. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito;

3 – Depois que você escolher a oferta, selecione o melhor formato de pagamento para o seu bolso: à vista ou em parcelas e qual a melhor data de vencimento;

4 – A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica. Também é possível realizar o pagamento do acordo diretamente pela carteira digital da Serasa.