Fenacohab elege nova diretoria e homenageia Marilene Trappel, ex-diretora da Cooperativa Vida Nova

Direto da Redação

A Federação Nacional das Cooperativas Habitacionais (Fenacohab) se reuniu na tarde desta quinta-feira (30) no Hotel Transamérica de Taboão da Serra para eleger a nova diretoria. A ex-diretora da Cooperativa Vida Nova, Marilene Trappel, morta no início de fevereiro, foi homenageada.

Com apenas uma chapa, a diretoria da Fenacohab foi por aclamação. Empossada, eles reforçaram as propostas e lutas que as cooperativas habitacionais ainda precisam enfrentar para sejam ainda mais fortes e tenham segurança jurídica para “não quebrar”.

Diretor Hélio Tristão, da Cooperativa Vida Nova, parabenizou a nova diretoria e falou dos desafios que enfrentam no dia a dia para manter a cooperativa segura para a realização do sonho de moradia a milhares de cooperados. “As cooperativas precisam se unir. Nós estamos na estrada há 27 anos. Então sempre estamos à disposição para auxiliar a Fenacohab”, diz.

HOMENAGEM

O pioneirismo e a determinação da advogada Marilene Trappel de Lima foram destacados pela nova diretoria da Fenacohab. Os diretores reforçaram o quando ela foi importante para criação da federação. “Tenho certeza que ela gostaria que a gente continuasse. Estamos aqui e vamos continuar”.

Uma placa foi entregue ao marido e às filhas. Diz a placa: