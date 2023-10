Feriado de finados será marcado por chuvas e tempo instável na região

Direto da redação

O Dia de Finados (2) será marcado por chuvas em boa parte do país. Segundo previsão do ClimaTempo, na semana do feriado há probabilidade de precipitações nas região, podendo ultrapassar 60 milímetros.

Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Embu Guaçu deve ter uma semana chuvosa e temperaturas amenas neste fim de outubro e começo de novembro.

Nesta segunda-feira (30), a mínima é de 21ºC e a máxima de 31ºC, sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia ou noite. Na terça-feira (31), a mínima será de 21ºC e máxima de 30ºC, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e noite. A temperatura cai um pouco ao longo da semana, chegando a mínima de 17ºC e máxima de 23ºC na quarta-feira, dia 1º.