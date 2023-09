Feriado: Prefeitura de SP suspende rodízio de veículos nos dias 7 e 8 de setembro

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio municipal de veículos na próxima quinta e sexta-feira (7 e 8.set) devido ao feriado prolongado do Dia da Independência do Brasil. A medida foi assinada pelo secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa, e publicada no Diário Oficial de segunda-feira (4).

Segundo a portaria, as demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo de 6ª feira. Isso significa que caminhões continuarão tendo que obedecer ao rodízio de placas, bem como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Quando em vigor, o rodízio municipal restringe a circulação de veículos no centro expandido de São Paulo entre às 7h e 10h e 17h e às 20h – períodos considerados “horário de pico”. Em caso de descumprimento, o motorista pode receber uma multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário da CNH do motorista.