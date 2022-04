Feriado prolongado de Páscoa terá operação especial nas rodovias da região

Direto da redação

Iniciando à meia-noite da quinta-feira (14/04) e encerrando às 23h59 do domingo (17/04), a Operação Semana Santa 2022 desencadeará em todo o Brasil ações educativas e de fiscalização. Com o objetivo de proporcionar segurança nas rodovias com o retorno à normalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prepara o reforço das ações estratégicas nas rodovias federais paulistas durante a Semana Santa e o feriado de Páscoa. A operação envolve o empenho de efetivo reforçado, que trabalhará nos locais e horários com maiores índices de acidentes.

Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos da fiscalização. O somatório dos esforços e ações estratégicas visam garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais.

O trecho da rodovia BR-116 (Presidente Dutra) que corta o Vale do Paraíba contará com um empenho especial. Estará em plena atuação a Comissão Permanente de Segurança Viária, que tem como foco a prevenção de acidentes e valorização dos Direitos Humanos aos romeiros que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida.

Orientações para uma viagem segura

O motorista que for viajar neste feriado deve se programar para evitar contratempos, por isso a checagem dos pneus, freios e demais equipamentos obrigatórios do veículo é essencial;

A pressa é inimiga do trânsito seguro, por isso o motorista deve planejar a viagem para sair mais cedo, evitando os congestionamentos nos horários de pico, para que não queira recuperar o tempo perdido com excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. Dirigir cansado ou com sono são condutas que aumentam o risco de acidentes! Procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo;

O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Antes de pegar a estrada, o motorista deverá checar se todos os cintos estão em perfeitas condições de uso;

No retorno do feriado, não se esqueça de que precisa voltar pra casa, por isso evite ingerir bebida alcoólica neste dia. Cautela com uso bebidas destiladas na véspera do retorno, pois o tempo de metabolização no organismo é maior que as bebidas fermentadas.

Horários de pico

O motorista deve planejar sua viagem a fim de evitar os seguintes horários, onde haverá maior concentração de veículos nas rodovias: