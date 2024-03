Feriado: veja o que abre e o que fecha na Sexta-Feira Santa e na Páscoa

Direto da redação

Em razão do feriado prolongado de Páscoa, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado. O rodízio municipal de veículos está suspenso nesta Sexta-Feira Santa, dia 29.

Em Taboão, de acordo com o Decreto Municipal Nº 17/2024, na sexta-feira, dia 29, não haverá expediente nas repartições públicas de Taboão da Serra, em virtude do feriado da Paixão de Cristo. Os serviços essenciais permanecerão de plantão, Hospital Geral de Pirajussara (HGP) e os PS Infantil, Antena e UPA – Akira Tada, Guarda Municipal, Samu e Defesa Civil.

Veja como ficam os serviços na cidade de São Paulo:

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos não vigora nesta sexta-feira, em razão do feriado da Paixão de Cristo.

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

A ciclofaixa de lazer será ativada nesta sexta-feira e no domingo (31), segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Já o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) funcionará conforme a sinalização do local.

Saúde

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas vão funcionar normalmente nesta sexta-feira, inclusive para multivacinação.

Também terão atendimento no feriado as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Pronto-socorros (PSs) e os Hospitais Dia. Outras unidades terão o funcionamento alterado.

Equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 22h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 22h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs) 12h e 24h;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os quatro hospitais veterinários públicos estarão fechados ao longo do feriado. Já os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) vão funcionar apenas para demandas internas.

Correios

Em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, celebrado nesta sexta-feira, não haverá atendimento nas agências dos Correios neste dia.

No sábado (30), haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente no respectivo dia, no qual também serão realizadas atividades de entrega.

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados aqui.

Procon

A instituição informa que nesta sexta-feira o posto dentro do Poupatempo Sé estará fechado, mas funcionará normalmente no sábado. O atendimento presencial é feito mediante agendamento de horário.

Os setores administrativos, a Ouvidoria, os postos avançados nas delegacias e os núcleos regionais estarão fechados na sexta-feira.

Os consumidores podem registrar reclamações a qualquer momento pelo site.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias nesta Sexta-Feira da Paixão, que antecede o domingo de Páscoa.

“O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente”, afirma a instituição.

A decisão segue resolução do Conselho Monetário Nacional que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

As contas de consumo e os carnês com vencimento no dia 29 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, na segunda-feira, dia 1º de abril.

Mesmo com o fechamento das agências, os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis aos clientes. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também vão funcionar, conforme critério da instituição.

Doação de sangue

O estoque da Fundação Pró-Sangue se encontra em situação bem preocupante. Atualmente, as reservas estão em 35% da sua capacidade. Clique aqui para agendar a sua doação de sangue.

“Para aqueles que têm a agenda apertada, uma boa dica é fazer sua doação na Páscoa. A fundação atenderá neste fim de semana prolongado. Contudo, nem todos os postos de coleta estarão abertos, sendo que alguns operam em horário diferenciado”, afirma.

Confira como fica o funcionamento das unidades:

Posto Clínicas

Dia 29/03 (sexta-feira) – das 8h às 16h (Paixão de Cristo);

Dia 30/03 (sábado) – das 8h às 16h.

Posto Dante Pazzanese

Dia 29/03 (sexta-feira) – fechado (Paixão de Cristo).

Posto Mandaqui

Dia 29/03 (sexta-feira) – fechado (Paixão de Cristo).

Posto Osasco

Dia 29/03 (sexta-feira) – das 8h às 16h (Paixão de Cristo);

Dia 30/03 (sábado) – das 8h às 16h.

Posto Barueri

Dia 28/03 (quinta-feira) – fechado – ponto facultativo na cidade (Endoenças);

Dia 29/03 (sexta-feira) – fechado (Paixão de Cristo).

Posto Stella Maris