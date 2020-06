Fernandes apresenta plano para flexibilização da quarentena em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (8), o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) anunciou em vídeo a proposta de flexibilização da quarentena em Taboão da Serra. Ainda não tem data para essa retomada em alguns setores da economia.

De acordo com Fernandes, a volta das atividades será gradual e seguirá as orientações do Governo do Estado. Assim, antes de abrir as portas, setores econômicos passarão por um fluxo de aprovação, que incluirá avaliação de protocolos de funcionamento pela vigilância sanitária.

“Estamos construindo junto com os diversos setores econômicos, os protocolos de abertura de suas atividades. Chamamos a todos para que apresentem seu protocolo, junto a secretaria de saúde na vigilância sanitária.Assim será realizada a volta desses serviços. De forma responsável e organizada. Mas nossa prioridade sempre foi e será a preservação de vidas”, diz Fernando Fernandes

Fatores como cuidados de saúde, higiene, fiscalização, autorregulação, proteção de consumidores e funcionários e política de comunicação das regras serão levados em conta pela pasta.

Isolamento Social em Taboão:

O índice ideal de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus é de 70%, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo. O índice aceitável é acima de 55%. Em Taboão da Serra o índice de isolamento social tem registrada percentual abaixo de 50%.