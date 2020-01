Fernando Fernandes assina convênio com 4 instituições de Taboão

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (23), por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) assinou convênio com quatro Organizações da Sociedade Civil (OSC) do município. A cerimônia de assinatura contou com a participação da secretária de assistência social, Arlete Silva e representantes das instituições.

Os repasses financeiros serão mensais para custear os trabalhos realizados pelas entidades, que realizam atividades de convivência, educação, saúde e assistência social dentro de Taboão da Serra.

“O sucesso dessas parcerias se deve ao trabalho da Secretaria de Assistência Social que trabalha. São vocês que vão dar a qualidade desse trabalho. Todos os nossos parceiros têm executado um grande trabalho. O dinheiro está sendo bem empregado”, diz Fernandes.

As beneficiadas são a Associação dos Deficientes de Taboão da Serra (ADT), Cepim Santa Terezinha, Sal da Terra e Sementes do Amanhã.