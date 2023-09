Festa da Imprensa Regional será no dia 11 de setembro

O 18º Encontro Regional de Imprensa da Região Sudoeste da Grande São Paulo, vai ser realizado na próxima segunda-feira (11). O local escolhido para este ano é a Churrascaria Caminho do Sul. O cerimonial deste ano tem dois grandes nomes do jornalismo brasileiro, Marcelo Bittencourt do SBT e a Elisangela Carreira da Rádio Jovem Pan.

O tradicional jantar de confraternização do Dia Nacional da Imprensa promete superar o numero de participantes do no passado, já que o local tem a capacidade de receber 500 pessoas e as reservas já ultrapassam a 480.

“Estou feliz em ver como todos querem participar e prestigiar a imprensa regional, isto mostra como é importante o trabalho dos profissionais de comunicação e o apoio da sociedade aos nossos Jornais, Sites, Web TVs e Rádios. Queremos que todos que vierem saiam felizes por fazer parte deste grande evento.

O evento conta com o apoio da Clinica São Bento, Acise, Belas Artes, Sincoplastic, Kazú Assessoria Contábil, Paris Hair, Jefflex Engenharia, Dekstop Informática e O Rei das Carnes.

Participam na realização do 18º Encontro Regional de Imprensa da Região Sudoeste da Grande São Paulo: Blog Leonor Lachi, Jornal Amanda Notícias, Jornal Correio de Itapecerica, Jornal e Revista Atual, Jornal Folha do Pirajuçara, Jornal Gazeta de S. Paulo, Jornal Hora Exata, Jornal Noticias da Região, Jornal O Alvo, Jornal O Pardal, Jornal O Ratual, Jornal O Repórter Regional, Jornal Página 7, Jornal Tablóide, Um Novo Jornal, Portal O Taboanense, Rádio Atlântica FM 87,5, Rádio Caverna Web Rock, Rádio Ônibus, Site Agora é Sério, Site Aliança Notícias, Site Click Regional, Site Informativo Taboão, Site Jornal na Net, Site Noticias de todos, Site Praticidade, Site Primeiro Noticias, Site Sudoeste em Notícias, Site Taboão em Foco, TV Taboão em Foco, Site TV Pirajuçara, Site Um Novo Jornal, Site Voz Diária, Tube Net TV, Web TV Atual, Web TV Esportesnet, Web TV Taboanense e Web TV Taboão em Foco

Serviço:

Churrascaria Caminho do Sul

Rodovia Régis Bittencourt, km 287 – Itapecerica da Serra

Dia 11 de setembro (segunda-feira)

A partir das 18h30m

Valor do Convite Individual: R$ 150,00

Jantar – Sistema Sef-Service

Bebidas e sobremesas à parte

Crianças de 6 a 9 anos pagam metade

Os convites podem ser adquiridos pelo tel. 9 9695-0907 / 9 8089-3535