Festa de Dia das Crianças acontece na próxima quinta-feira (12) no Parque das Hortênsias com entrada gratuita

Direto da redação

O Parque das Hortênsias recebe na quinta-feira, 12/10, a Festa de Dia das Crianças. O evento é organizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), e contará com diversas atrações. A festa acontece das 10h às 17h, na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção e a entrada é gratuita.

Além de desfrutar da área kids, que foi revitalizada pelo Governo Municipal, com a manutenção dos brinquedos do playground, nova pintura e troca do telhado da área de alimentação, a criançada poderá se divertir com show do Palhaço Espirro e sua turma, além da participação do DJ Homem-Aranha.

Haverá ainda apresentação espetáculo “Encanto”, uma adaptação musical para o teatro do filme de animação da Disney, que conta a história da mágica família Madrigal e da jovem Mirabel, a única a não receber dons.

“A pedido do Prefeito Aprígio, estamos preparando com muito carinho a nossa Festa de Dia das Crianças, cheia de diversão e alegria como os pequenos de Taboão da Serra merecem. Junte-se a nós no dia 12/10 e traga todas as crianças para um dia inesquecível. Esperamos vocês no Parque das Hortênsias, das 10h às 17h”, convida a secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix.

O prefeito Aprígio destaca que o Governo Municipal entende o quão importante é investir em programas educacionais, culturais e recreativos que promovam o bem-estar e o aprendizado. “Sabemos que brincar na infância é algo essencial para um desenvolvimento cognitivo, emocional e social das nossas crianças. Por isto, investimos em ações para que elas tenham a oportunidade de brincar, crescer e aprender”, comenta.

Serviço:

Festa de Dia das Crianças

Quando? 12/10, das 10h às 17h

Onde? Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Informações: Secretaria de Cultura e Turismo – (11) 4788-3888