“Festa Preta” abre comemorações ao Mês da Consciência Negra em Taboão da Serra

Direto da PMTS

Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), prestará apoio a “Festa Preta”, que será realizada no dia 05/11, domingo, das 13h às 22h. O encontro acontecerá no Cemur, que fica localizado na Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bomtempo. Quem puder, pode fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

A Festa Preta é organizada pelo Projeto Feijoada de Ogum e pela Feira de Cultura TaboAfro que, na ocasião, completa seis anos. Além da importância para conscientizar a comunidade, o evento proporciona a reflexão, autoanálise e compreensão histórica da população afrodescendente. A festa contará com danças, arte, exposição, música, além de shows com Wagninho Negritude, Seu Barreto, Jônatas Petróleo e a banda Helles, que prometem movimentar o público.

Para o Prefeito Aprígio a festa representa o compromisso entre munícipio e população a fim de promover a diversidade cultural. “Fico muito feliz por oportunizar que a comunidade afro de Taboão da Serra tenha a chance de expressar suas batalhas e conquistas, que reafirmam a importância atual e histórica da população negra. A Festa Preta pretende ser um espaço de aprendizados, conhecimentos e celebração das contribuições culturais para o povo de nossa cidade”, disse.

“É um momento importante para a cultura afro-brasileira e para o nosso município, que cada vez mais está comprometido com as questões que refletem no nosso dia a dia. Esse lindo trabalho tem como objetivo enaltecer a artesanato, a música, a gastronomia e a moda do povo negro, bem como reforçar que o racismo é crime e que deve ser combatido”, afirmou a secretária Nil Felix.

Outras Atividades

Ainda dentro da programação, outras festividades também vão fazer parte do Mês da Consciência Negra, que são: a Feijoada do Ogum e o Festival de Hip Hop, ambas com entrada gratuita.

A tradicional Feijoada do Ogum que ocorre no dia 11/11, sábado, das 12h às 18h30, no Parque da Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção). O encontro terá feiras afro, gastronomica e shows dos artistas Cláudio Febém, Natália Nagê, Rene Sobral e Fábio Henrique. Para ganhar a feijoada basta doar um 1 kg de alimento não perecível. Caso não seja possível fazer a doação, será cobrado um valor simbólico de R$ 10.

Já o Festival de Hip Hop que acontece no dia 25/11, das 18 às 23h, na Rua da feira de domingo no Pirajuçara, terá artistas locais, grafitagem, Djs, B. Boy e MCs. Um dos convidados é o rapper e compositor Edi Rock integrante do grupo Racionais MCs. O propósito é reunir a comunidade através da cultura estimulando maior contato com a arte e beneficiar-se do que ela oferecer.

SERVIÇO:

Festa Preta

Data: 05/11, das 13h às 22h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bomtempo

Doe um 1 Kg de alimento não perecível

Entrada Gratuita