Festival Appetiti Motor Fest acontece em Taboão da Serra de sexta a domingo

Taboão da Serra recebe neste final de semana o “Appetiti Motor Fest”, festival que vai reunir paixões nacionais: torresmo, churrasco, chopp, shows e exposição de carros modificados. O evento acontece em frente ao Parque das Hortênsias de sexta a domingo (14) das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

Serão mais de 20 tipos de chopps, barracas com costela assada, torresmos, doces, entre outras opções de alimentação. Uma diversidade para todos os gostos.

Para as crianças, “área kids com brinquedos infláveis, simulador de realidade virtual, tiro ao alvo e pista de corrida com carros antigos em miniatura”.

ATRAÇÕES

Na sexta, a partir da 18h, show de Anderson Muniz e Banda (sertanejo). No sábado tem carros tunados e rebaixados das 12h às 17h e show da Gurba9 (rock) e 20h show de Luccas Lima e Banda (sertanejo). E o domingo, Dia dos Pais, será especial com exposição de carros antigos a partir das 9h, Caravana da Alegria para garantir a diversão da criançada ao meio-dia. E para fechar a festa com chave de ouro, a partir das 18h, show de Molina’s Creedence (cover). O festival é organizado pela DG Organização de Eventos.

SERVIÇO:

O quê: Appetiti Motor Fest

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500)

Quando: de sexta (12) a domingo (14)

Horário: das 12h às 22h

Organização: DG Organização de Eventos