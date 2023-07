Festival de Inverno de Paranapiacaba volta com formato original a partir deste fim de semana (22)

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de Santo André retoma, em formato e dimensão originais, o Festival de Inverno de Paranapiacaba em sua 22ª edição. Após a pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social, em 2020 o evento foi cancelado. Em 2021 foi realizado de forma online e, no ano passado, em versão reduzida. O evento será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho; sempre entre 11h e 18h.

Agora, de volta a dois finais de semana e com duas praças de alimentação, o evento será realizado em diversos pontos da vila inglesa construída no século XIX. A programação prevê 60 atrações com mais de 300 artistas, misturando samba, MPB, forró, rock, ska, punk, hip hop, reggae, maracatu e moda de viola.

As atrações estarão espalhadas pelos palcos do Mercado e da Rua Direita, no Coreto, no Espaço Viradouro, na Biblioteca Ábia Ferreira Francisco e na quadra da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Paranapiacaba.