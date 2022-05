Final de semana do Dia das Mães será marcado por frio e chuvas moderadas

Direto da redação

O fim de semana de Dia das Mães será bastante frio na maior parte do país. Desta sexta-feira (6) até domingo (8), o tempo será marcado por chuvas e baixas temperaturas provocadas por um ciclone extratropical trouxe frio na região. Preparem os casacos, pois, de acordo com o Climatempo a sexta-feira será nublada, com possibilidade de garoa com mínima de 14°C e máxima de 21°C