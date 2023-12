Fiscalização do Coren-SP garante contratações de enfermeiros e técnicos de enfermagem em Taboão da Serra

Direto do Coren-SP

A fiscalização do Coren-SP está realizando um trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra, como já foi realizado com outros municípios.

Um dos principais objetivos desse trabalho é acertar o dimensionamento de pessoal de enfermagem das unidades da rede municipal, como explica a gerente de fiscalização da capital e região metropolitana, Roberta Alcântara: “Foram realizadas 03 reuniões entre o Conselho e a SMS, com todo o suporte da fiscalização para os enfermeiros responsáveis técnicos realizarem os cálculos de dimensionamento de pessoal das unidades”.

A última reunião feita no dia 29/11, contou com a presença do secretário municipal de saúde, José Alberto Tarifa, que tratou com os representantes do Coren-SP da contratação de 59 enfermeiros e 63 técnicos de enfermagem que serão distribuídos em 23 instituições.

“Durante a reunião com o secretário, foi informado que 22 novos enfermeiros e 23 técnicos de enfermagem já foram contratados e já estão atuando e a adequação dos demais profissionais está prevista para os próximos meses. A fiscalização do Coren-SP continuará acompanhando a adequação do quadro de profissionais no município”, concluiu a gerente Roberta.