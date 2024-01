Fogo destrói galpão em Embu das Artes e assusta moradores

Direto da Redação / PARTICIPE DO NOSSO CANAL DO WHATSAPP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão em Embu das Artes no início da noite desta segunda-feira (8). O fogo foi tão intenso que persistia até amanhã desta terça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, e pelo menos 17 viaturas e 40 bombeiros trabalharam para conter as chamas.

As causas do incêndio ainda não foram reveladas. A empresa é de logística e – segundo os Bombeiros – havia material tipo resina, altamente inflamável.

Vídeos gravados por populares mostram a força das chamas. Houve uma grande explosão, que assustou moradores e quebrou vidros de um ônibus. A Defesa Civil de Embu das Artes e a Cetesb, acompanham o caso.