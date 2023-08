Fogo em mata do Parque Laguna é controlado por Bombeiros e Defesa Civil

Direto da Redação

Um incêndio atingiu a mata localizada na Avenida Ayrton Senna, no Parque Laguna, em Taboão da Serra no final da tarde desta segunda-feira (21). As causas do fogo não foram reveladas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram deslocadas para controlar as chamas. A Prefeitura auxiliou – através da Defesa Civil – no combate ao fogo.

18h17 fogo em mata na Rua Ida Romussi Gasparineti, 330 no Parque Laguna em TABOÃO DA SERRA. A referência é o antingo quartel do Taboão, prefeitura da cidade tbm em ação, 3 viaturas do CB foram disponibilziadas, oco em andamento e sem vítimas. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 21, 2023

Sobre o fogo em Mato das 18h17 na Rua Ida Romussi Gasparineti, 330 em TABOÃO DA SERRA. Informamos que fogo já foi extinto, a prefeitura da cidade de Taboão da Serra tbm participou da oco. que não teve vítimas, 2 equipes do CB estão recolhendo o material, e deixando o local. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 21, 2023