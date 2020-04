“Foi uma foto casual”, diz Claudio Soares após clicar céu alaranjado em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na redação

Uma das mais belas imagens do entardecer desta terça-feira (14) foi feita pelo fotógrafo taboanense Claudio Soares, morador do 17º andar do Condomínio Cerejeiras. Após relatos nas redes sociais, ele foi até a varanda e se deparou com o céu alaranjado.

Ele conversou rapidamente com o Taboão em Foco. “Eu vi o pessoal postando e comentando. Então resolvi fazer o clic da varanda do apartamento. Mas não queria registrar só o céu, mas o contexto todo para ter o contraste com o céu. E também mostrar que era aqui em Taboão da Serra e não um céu aleatório”, conta Soares.

Na foto, é possível ver a Rodovia Régis Bittencourt, que corta a cidade, comércios que margeiam a via e o bairro Jardim América, além, de no horizonte, a região oeste de São Paulo.

“Na hora da foto as luzes do posto de gasolina me deram boa referência de localização. Mandei nos grupos de whatsapp e as pessoas relataram sobre a BR-116 (Régis Bittencourt), o comércio, sobre uma referência de imagem da cidade. Fiquei surpreso”, completa o fotógrafo.

Por estar entre os prédios na hora do clic, ele relata que não pode ampliar muito a imagem e por isso teve esse enquadramento.

COMO EXPLICAR O CÉU ALARANJADO?

Meteorologistas afirmam que o fenômeno é a combinação causada pela grande quantidade de partículas de poluição e a quantidade de nuvens altas e médias no céu, que – com o sol baixando no fim da tarde – fizeram com que os raios solares atravessaram camada maior de poluição e coloriu o céu.

A coluna #Hashtag, da Folha de São Paulo, ouviu a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, que explicou o fenômeno.

“A nebulosidade alta e média se misturou no céu de São Paulo neste fim de tarde. Com o sol já baixando no horizonte, os raios solares chegavam bem inclinados atravessando uma camada maior da atmosfera, onde se concentra os poluentes. Com isso, a luz solar refletiu na base das nuvens e o céu ficou todo alaranjado e com tons de vermelho”, explicou a especialista.