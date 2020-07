“Força e Leveza” é o novo single da Banda Veja, que vai lançar EP ainda em 2020

Por Allan dos Reis, com informações da assessoria

A Banda Veja Luz lançou nesta sexta-feira (10) seu novo single, inspirados nos clássicos do reggae. “Força e Leveza” é o primeiro trabalho do EP Enquanto a Cidade Dorme, que será lançado ainda em 2020.

A música foi composta pelo taboanense Marcus Rosa, que se inspirou no amor para combater o ódio propagado nos dias atuais. Artistas como Dennis Brown, Horace Andy, Fred Mac Gregor, Sugar Minott e Maxi Priest foram suas principais referências.

“É preciso provocar reflexões e, ao trazer o protagonismo sobre a palavra amor, dentro de um contexto de exclusão e violência, pelos quais somos submetidos historicamente é, sobretudo, uma forma de dizer NÃO à indiferença, de forma poética, sutil e de fácil entendimento. Amar em tempos de ódio é um ato revolucionário.”, aponta a banda Veja Luz.

Neste trabalho, em especial, a Veja Luz priorizou por uma sonoridade digital com beats, samples e elementos eletrônicos, misturados a guitarras e sax orgânicos, com o devido cuidado para que o resultado fosse tanto fiel a musicalidade da banda (reggae ‘n’ soul) quanto ao formato clássico dos reggaes digitais que marcaram época. Para isso, foi feita a escolha de mixar com o produtor Leandro Kintê (Kintê House Productions – SP), que também assina a co-produção do EP e masterizar com o engenheiro de som Rafael Paz (Unidade 76) de Brasília-DF.

A ilustração de capa, que está no clipe, é do artista Felipe Borges, um dos principais expoentes do movimento conhecido como afrofuturismo, no Brasil.