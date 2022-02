Fortes chuvas causam mais um dia de alagamentos e transtornos em Taboão e região

Direto da redação

As fortes chuvas que caem na região há alguns dias seguem causando transtornos e diversos pontos de alagamento. Na tarde desta quarta-feira (2) não foi diferente, a cidade teve diversos pontos de alagamento.

A região mais atingida foi a Régis Bittencourt que precisou ser interditada as três pistas, com isso, a o congestionamento impactou a cidade.

Outra áreas também foram atingidas, como a região do Trianon, Pirajuçara, Jd.Leme, Jd. Iracema, Estrada São Francisco, Centro do Taboão e no Pq. Pinheiros. Embu das Artes também sofreu com a forte chuva na região do Pirajuçara.