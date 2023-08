Funcionário de clínica de reabilitação é preso sob suspeita de matar interno em Juquitiba

Direto da redação

Funcionário de clínica de reabilitação foi preso sob suspeita de matar um dos internos na Estrada da Cachoeira do França, em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, por volta de 1h30 desta terça-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar do município, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo. O autor do crime, que é funcionário da clínica, foi preso em flagrante.

Durante a movimentação após o crime, alguns internos conseguiram fugir. Ainda não há mais detalhes sobre a motivação do crime. O local segue isolado para a realização da perícia. O caso está sendo registrado na Delegacia de Juquitiba.